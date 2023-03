Apple va revoir le design de l'app TV sur le Mac

Apple va revoir le design de son application TV sur macOS, a découvert le site 9To5Mac . La nouvelle interface ne s'affiche pas sur la version bêta de macOS 13.3 dont la sortie est attendue pour la fin du mois, mais elle est bien présente et peut être activée grâce à une petite bidouille réalisée par nos confrères qui nous montrent deux copies d'écran de ce à quoi cette nouvelle version va ressembler.Comme sur l'iPad, la version Mac de l'app TV va donc gagner une barre de navigation latérale unifiée, qui va permettre d'afficher les sous-catégories en plus des grandes catégories qui prennent aujourd'hui la forme d'onglets : on pourra ainsi tout voir d'un seul coup et accéder plus rapidement aux contenus souhaités. On ne sait pas pourquoi cette nouvelle interface pourtant bien fonctionnelle n'est pas active sur la version bêta de macOS 13.3, mais on sait donc qu'une petite refonte de cette application est dans les tuyaux.