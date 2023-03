Visite de l'Apple Store de Lyon Confluence, version 2023

Après deux mois de fermeture pour rénovation, l'Apple Store de Lyon Confluence a rouvert ses portes ce vendredi 17 mars. Pour l'oeil néophyte, pas grand chose n'a changé. Pour les habitués, un peu plus. Apple n'a certes pas touché aux façades qui restent en aluminium, et on ne retrouve pas les aménagements en bois qu'il y a dans les Apple Stores les plus récents (encore moins les arbres ), mais il y a tout de même quelques intéressantes nouveautés à découvrir. L'idée principale était de faire disparaître le Genius Bar, mais il y a d'autres subtiles évolutions.À l'extérieur, l'Apple Store s'annonce par un large panneau en aluminium sur la gauche du magasin : ce pan de mur était auparavant dépourvu de tout élément décoratif, puisqu'il s'agissait des parties communes du centre commercial.À l'intérieur, on retrouve les grandes tables en bois (mais qui ont été changées, nous le verrons plus tard) ainsi que les façades en aluminium avec des tablettes pour présenter les différents produits.Le retrait des produits commandés sur l'Apple Store en ligne s'annonce désormais clairement, avec un panneau et une table dédiée. L'absence de zone identifiable pour le retrait des produits est souvent source de confusion pour les clients, par exemple à la Part Dieu où beaucoup confondent avec le Genius Bar.Le magasin paraît un peu plus profond, et c'est normal : le Genius Bar a disparu et il y a désormais une large tablette en bois avec des tabourets pour que les clients puissent attendre leur rendez-vous confortablement. Pour le SAV, tout se passe désormais sur les quatre tables du fond.Repérez-vous un changement particulier sur la photo ci-dessous, en dehors du nouveau coloris jaune de l'iPhone 14 ? Un indice : le câble n'est qu'un anti-vol et ne sert pas à la recharge.Ce sont de nouvelles tables qui sont utilisées par l'Apple Store de Confluence : elles disposent de connecteurs d'un nouveau genre, assez discrets, sur lesquels Apple a adapté des docks spécifiquement conçus pour ses magasins. Ainsi, plus besoin de câble de recharge pour les iPhone de démonstration !Ces connecteurs sont également utilisés pour les Macs, avec un nouveau câble de recharge... que l'on nous a vivement déconseillé d'essayer de déconnecter.Cette recherche du minimalisme et de l'élégance se retrouve dans des petits détails, qui peuvent passer inaperçus mais qui ont clairement demandé beaucoup de travail. Prenez par exemple cette table, avec des compartiments qui pivotent pour accéder aux prises électriques : on ne repère aucun câble d'alimentation, contrairement aux anciennes tables qui disposaient d'un câble d'alimentation central pour rejoindre une prise au sol. Tout passe donc par un des pieds de la table.Vous savez quoi regarder ce soir ?Maintenant que l'Apple Store de Lyon Confluence a eu droit à sa refonte, Apple pourrait s'attaquer à son autre boutique lyonnaise qui est plus petite tout en étant — beaucoup — plus fréquentée. À moins qu'Apple attende qu'un meilleur emplacement se libère dans le gigantesque centre commercial de la Part Dieu ? Une petite pensée au passage pour nos lecteurs toulousains, comme le veut la tradition.