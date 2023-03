L'iPhone 15 Pro Max devrait battre le record des bordures les plus fines autour de son écran actuellement détenu par le Xiaomi 13. C'est Ice Universe qui fait remarquer cette prouesse à venir sur Twitter, ce compte ayant déjà été à l'origine des rendus 3D de l'iPhone 15 Pro Max parus le mois dernier. Les marges autour de l'écran de l'iPhone 15 Pro Max seraient précisément de 1,55 mm. Aujourd'hui, le Xiaomi 13 affiche des marges de 1,61 mm sur trois de ses côtés, et de 1,81 mm sur la largeur inférieure qui est un peu plus épaisse.Nombreux sont les smartphones Android à ne pas avoir des marges d'épaisseurs identiques : la bordure inférieure est souvent plus importante pour pouvoir loger les connecteurs. Apple a toujours tenu depuis l'iPhone X à ce que les quatre bordures de ses smartphones soient d'une épaisseur strictement identique, ce qui lui a empêché d'être à la pointe sur cet aspect précis. La prouesse, qui revient sans doute aux ingénieurs de Samsung (et potentiellement de LG) puisque c'est en Corée qu'Apple se fournit pour les écrans OLED de l'iPhone, est donc moins d'arriver à réduire l'épaisseur des bordures que d'arriver à le faire sur les quatre côtés de l'écran.

L'iPhone 14 Pro comparé à l'iPhone 15 Pro

Si le commentaire d'Ice Universe concerne l'iPhone 15 Pro Max, le plus grand smartphone d'Apple avec une diagonale d'écran de 6,7", l'iPhone 15 Pro de 6,1" devrait également bénéficier de bordures nettement réduites comme on a pu le voir sur les récents rendus de 9To5Mac . Aujourd'hui, les bordures de l'iPhone 14 Pro sont de 2,17 mm. Si elles descendaient à 1,55 mm comme sur l'iPhone 15 Pro Max, la réduction serait de 29% d'une génération à l'autre.