Un nouveau modèle de langage pour Siri avec tvOS 16.4

Apple teste une nouvelle méthode de génération de texte pour son assistant vocal Siri, et les premières applications concrètes seront mises en place avec tvOS 16.4. Dans la dernière version bêta de cette future mise à jour, 9To5Mac a déniché un nouveauqui s'appelle « Siri Natural Language Generation ». Il y aurait donc un nouveau modèle de langage plus naturel pour Siri, mais nos confrères précisent que ce modèle ne serait pour le moment utilisé que... pour faire des blagues, un test étant apparemment aussi en cours pour le déclenchement des minuteurs.9To5Mac a découvert que ce nouveau modèle de langage a bien été mis en place sur les dernières bêtas destinées à l'iPhone, l'iPad, le Mac et le HomePod, mais qu'il n'est pas actif à ce stade. Nom de code « Bobcat », cette nouvelle technologie reprendrait certaines méthodes de génération de texte qui ont fait le succès de ChatGPT : Siri pourrait donc offrir des interactions plus naturelles, mais en restant dans ses carcans habituels en terme de fonctionnalités pour le moment.