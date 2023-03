iPhone 15 Pro : un bouton pour remplacer le commutateur de sonnerie

Les précédents fichiers CAD qui représentaient les futurs iPhone 15 et iPhone 15 Pro en trois dimensions n'intégraient pas les boutons, mais les points de contact de ceux-ci nous avaient déjà donné l'indice d'une évolution à venir au niveau des boutons des futurs modèles Pro, avec un bouton de volume unifié et un commutateur de sonnerie qui serait remplacé par un simple bouton. De nouveaux fichiers qui intègrent cette fois les boutons sont apparus sur la version chinoise de TikTok, Douyin , et ont été republiés par ShrimpApplePro sur Twitter . On a ainsi la confirmation de ce futur changement.

Fichier CAD de l'iPhone 15 Pro

Sur l'iPhone 15 Pro ci-dessus, on peut voir que le commutateur de sonnerie a été remplacé par un simple bouton alors que les deux boutons de volume ont fusionné. Sur l'iPhone 15 ci-dessous, Apple a conservé l'agencement traditionnel avec le commutateur de sonnerie et deux boutons bien séparés pour le volume.

Fichier CAD de l'iPhone 15

Avant l'apparition de ces fichiers de travail utilisés par les accessoiristes, plusieurs rumeurs nous avaient déjà indiqué qu'Apple comptait utiliser des boutons statiques sur l'iPhone 15 Pro, avec deux nouveaux Taptic Engines pour simuler la sensation de clic, ce qui permettrait de gagner en fiabilité et en étanchéité. À ce stade, on ne sait en revanche ni à quoi serait dédié ce nouveau bouton remplaçant le commutateur de sonnerie, ni si Apple utilisera autre chose que la technologie capacitive, qui a notamment équipé le bouton d'accueil de l'iPhone 5s à l'iPhone 8, et qui empêche une utilisation avec des gants ou les doigts mouillés.