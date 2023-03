iPhone 15 : la recharge rapide USB-C limitée aux chargeurs certifiés ?

L'iPhone 15 et l'iPhone 15 Pro abandonneront le connecteur propriétaire Lightning en septembre prochain pour adopter le standard USB-C qui sera imposé par l'Union européenne en 2024. Apple prendra un peu d'avance pour se conformer avec cette nouvelle législation : ce n'est à ce stade plus vraiment une rumeur, puisqu'on a vu apparaître le connecteur USB-C sur tous les fichiers CAD utilisés par les accessoiristes pour préparer leurs coques et étuis en amont de la présentation des futurs modèles.On en sait en revanche pas encore précisément comment cette transition va s'opérer au niveau de la certification, qui permet aux accessoiristes d'ajouter une petite puce d'authentification à leurs câbles afin que l'iPhone identifie ces derniers comme des accessoires de confiance. Il se murmure en effet qu'Apple pourrait brider les fonctionnalités des câbles non certifiés . La rumeur n'est pas nouvelle, mais elle gagne aujourd'hui le poids de l'analyste Ming-Chi Kuo qui croit savoir qu'Apple bridera la vitesse de charge des chargeurs non certifiés.

Concept par 4RMD

On pensait jusqu'ici qu'Apple ne jouerait que sur la vitesse des transferts filaires : là où le Lightning se limite aux débits de l'USB 2.0 qui plafonne à 480 Mbit/s, le port USB-C des futurs modèles Pro devrait permettre la prise en charge de l'USB 3.2 ou du Thunderbolt 3, à 20 Gbit/s ou 40 Gbit/s. Une limitation au niveau de la vitesse de charge serait une régression, à moins que les futurs modèles d'iPhone n'aillent plus loin que les 20 W (classique) ou 27 W (Pro) actuels et que le bridage ne fasse que maintenir le statu quo pour des raisons de sécurité ?