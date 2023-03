macOS Ventura 13.3 en version RC, les nouveautés

This update includes new emoji along with other enhancements, bug fixes, and security updates for your Mac.

• 21 new emoji including animals, hand gestures, and objects are now available in emoji keyboard

• Remove background option in Freeform automatically isolates the subject in your image

• Photos duplicates album expands support to detect duplicate photos and videos in an iCloud Shared Photo Library

• Transliteration support for Gujarati, Punjabi and Urdu keyboards

• New keyboard layouts for Choctaw, Chickasaw, Akan, Hausa, and Yoruba

• Accessibility setting to automatically dim video when flashes of light or strobe effects are detected

• VoiceOver support for maps in the Weather app

• Resolves an issue where Trackpad gestures may occasionally stop responding

• Fixes an issue where Ask to Buy requests from children may fail to appear on the parent's device

• Addresses an issue where VoiceOver may be unresponsive after using Finder

