Peu de nouveautés pour watchOS 9.4, en version RC

Pour accompagner iOS 16.4 et macOS 13.3 , une petite mise à jour se prépare aussi pour l'Apple Watch : il s'agit de watchOS 9.4 qui est entré en versionhier soir. C'est l'ultime étape avant le déploiement auprès du grand public : si cette version ne comporte pas de bug majeur détecté dans les prochains jours, c'est elle qui sera envoyée à tous les utilisateurs, potentiellement dès la semaine prochaine.Dans les notes de version, Apple cite trois principaux changements qui sont assez mineurs : les alarmes de réveil ne peuvent plus être éteintes en posant sa main sur l'écran afin d'éviter les annulations accidentelles durant le sommeil, le suivi de cycle menstruel arrive en Moldavie et en Ukraine, et l'historique de fibrillation auriculaire débarque en Colombie, Malaisie, Moldavie, Thaïlande et Ukraine. On sait également que watchOS 9.4 va recalibrer la batterie de l'Apple Watch Series 6 de 44 mm.