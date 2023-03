iOS 16.4 isole la voix des appels cellulaires

C'est une petite nouveauté d'iOS 16.4 qui n'avait pas été repérée durant le cycle de versions bêtas et qui a été révélée par Apple dans les notes de version de la version Release Candidate envoyée aux développeurs hier soir : cette future mise à jour apporte la fonctionnalité d'isolement de la voix aux appels cellulaires. Jusqu'ici, cette fonctionnalité qui réduit les bruits ambiants était réservée à FaceTime et aux appels en VoIP. Pour l'activer, c'est dans le centre de contrôle que cela se passe : il faut cliquer sur le micro puis sélectionner l'isolement de la voix. C'est un réglage permanent : pas besoin de le réactiver à chaque appel.La fonctionnalité d'isolement de la voix est disponible sur l'iPhone SE de 2ème génération, les iPhone XR et XS et tous les modèles ultérieurs. La version finale d'iOS 16.4 pourrait être lancée dès la semaine prochaine.