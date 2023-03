Stockage : le prix de la mémoire flash continue de baisser

Le marché de la mémoire flash a dû faire face à une nette baisse de la demande depuis le second semestre de 2022, ce qui a entraîné un surplus de stock et des difficultés à écouler la production. TrendForce rapporte ainsi que le prix moyen de la mémoire NAND a chuté de 20% à 25% sur le dernier trimestre, alors que les volumes de vente ont baissé de 25%. Samsung conserve une solide première place et ne compterait pas réduire sa production, contrairement à certains concurrents.La baisse des prix devrait se poursuivre durant le premier trimestre de 2023 : Trendforce prédit une baisse plus mesurée mais tout de même significative, de 10% à 15%. Cette situation profite aux clients directs (le tarif des SSD s'effondre : on peut par exemple trouver un modèle Samsung de 4 To à 259,99 € ) ainsi qu'aux fabricants comme Apple, gros consommateur de mémoire NAND pour le stockage interne de ses différents produits. De là à espérer une augmentation de la quantité de stockage fournie par défaut sur les futurs Macs, il n'y a bien sûr qu'un pas.