Apple TV+ augmente son budget et vise les cinémas

Un milliard de dollars par an, ce serait le nouveau budget qu'Apple allouerait à son service de streaming pour la production de films originaux selon les sources de Bloomberg . L'idée serait bien évidemment d'attirer de nouveaux abonnés grâce à du contenu à la fois qualitatif et quantitatif, mais aussi d'accroître la visibilité et l'influence d'Apple à Hollywood. Cette nouvelle stratégie impliquerait un certain nombre de sorties au cinéma dans une volonté de créer des événements culturels créant le buzz autour d'Apple TV+.Il est déjà arrivé que des films d'Apple TV+ sortent au cinéma, commeouen 2021, mais les diffusions sont restées relativement confidentielles. Cette année, Apple collaborerait avec certains distributeurs pour la diffusion internationale au cinéma dede Martin Scorsese,de Matthew Vaughn ou encorede Ridley Scott. Complètement inexpérimentée en la matière, Apple ferait appel à des tiers pour assurer cette diffusion et l'inévitable promotion associée.Dans le cadre de ses grosses productions, une sortie au cinéma pourrait garantir à Apple un meilleur retour sur investissement, et le luxe de pouvoir dépenser des fortunes dans des films à gros budget sans que le nombre d'abonnés soit suffisant pour atteindre le seuil de rentabilité. Pour séduire à la fois le public des cinémas et des services de streaming, qui parfois se confond, Apple aurait eu l'idée d'une sortie en deux temps : les cinémas pourraient projeter les films avec au minimum un mois d'avance sur Apple TV+ ! Ce qui, accessoirement, empêcherait le piratage du film pendant ce délai.Tous les contours de cette stratégie ne sont pas encore connus, et il y a d'ailleurs des aspects légaux de certains pays sur lesquels les équipes d'Apple TV+ risquent de se casser les dents. En France, les plateformes de streaming par abonnement doivent depuis 2022 attendre 17 mois pour pouvoir diffuser un film qui a eu droit à une sortie en salle (c'était 36 mois auparavant), et cela même s'il s'agit de leurs propres productions. Il faudra donc trouver une autre formule.