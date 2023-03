Un nouveau capteur de proximité pour la Dynamic Island de l'iPhone 15 ?

La Dynamic Island inaugurée par l'iPhone 14 Pro l'année dernière serait généralisée à l'ensemble de la gamme d'iPhone 15 cette année. Bien que la taille de la pilule ne changerait pas, Apple ferait évoluer son système de caméra TrueDepth indispensable au bon fonctionnement de la reconnaissance faciale de Face ID. Plus précisément, il y aurait un nouveau capteur de proximité selon l'analyste Ming-Chi Kuo , et ce dernier aurait la particularité de venir se loger au sein de la Dynamic Island. Aujourd'hui, il se situe sous cette dernière, directement derrière l'écran OLED de l'iPhone 14 Pro.Ming-Chi Kuo précise que le nouveau capteur de proximité fonctionnerait avec une longueur d'onde de 940 nm, au lieu de 1 380 nm pour le modèle sous l'écran de l'iPhone 14 Pro. Ce capteur serait ainsi moins coûteux pour Apple. Ming-Chi Kuo n'est pas en mesure de donner tous les détails de l'opération, mais si ce changement est possible sans modification de la taille de la Dynamic Island, il est probable que d'autres composants de la caméra TrueDepth évoluent et permettent ainsi de gagner de la place.Cette évolution serait en tout cas totalement transparente pour l'utilisateur. La prochaine grande évolution concernant les capteurs frontaux de l'iPhone pourrait attendre l'iPhone 17 Pro en 2025 : sur ce modèle, Apple préparerait l'intégration sous la dalle OLED de la plupart des capteurs et la Dynamic Island serait alors réduite à un simple poinçon pour la webcam.