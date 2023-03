Un boîtier USB-C pour les AirPods Pro 2 dès cet été ?

Apple préparerait un boîtier de charge au format USB-C pour les AirPods Pro 2, avec des livraisons de masse de la part de ses sous-traitants entre le deuxième et le troisième trimestre de cette année 2023 selon les sources de Ming-Chi Kuo . Le calendrier est peu précis : cela pourrait aussi bien nous mener au début de l'été qu'au mois de septembre.Un lancement à la rentrée aurait en tout cas une certaine cohérence : c'est à ce moment que l'iPhone 15 sera présenté avec son port USB-C standard remplaçant le connecteur propriétaire Lightning afin de se conformer avec un peu d'avance à la nouvelle législation européenne . Apple pourrait en effet profiter de l'occasion pour faire basculer un certain nombre d'accessoires (ce qui devrait inclure les EarPods filaires ).Ming-Chi Kuo indique que cette version USB-C des AirPods Pro 2 pourrait bien correspondre aux nouvelles références dénichées au sein de la dernière bêta d'iOS 16.4 cette semaine. Il y a cependant deux références, une pour les écouteurs (A3048) et une autre pour le boîtier (A2968), et on ne s'attend pas à une évolution des AirPods Pro 2 : seul le boîtier devrait a priori changer pour l'adoption de l'USB-C. On s'étonne également de voir ces références apparaître au sein d'iOS avec autant d'avance : l'hypothèse d'une présentation prochaine des AirPods 4 avec l'intégration de la puce H2 reste tout à fait plausible à ce stade.L'arrivée prochaine d'une quatrième génération d'AirPods semble d'autant plus crédible que Ming-Chi Kuo affirme qu'Apple ne compte pas faire évoluer les boîtiers des AirPods 2 et 3 pour leur faire adopter l'USB-C. Or, Apple préparerait bien l'abandon pur et simple du connecteur Lightning . On peut dès lors imaginer que les futurs AirPods 4 adoptent l'USB-C, tout comme le boîtier des AirPods Pro 2, et que les AirPods 2 ou 3 soient conservés au catalogue en attendant l'arrivée d'un nouveau modèle d'entrée de gamme en 2024 , à temps pour respecter la législation européenne qui entrera en vigueur le 28 décembre 2024.