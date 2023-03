Casque VR d'Apple : Fight Club, coprésence et doutes

Le fameux casque de réalité virtuelle et augmentée d'Apple aurait eu droit à une présentation en bonne et due forme après des équipes d'exécutifs d'Apple la semaine dernière, selon les sources de Mark Gurman sur Bloomberg . Le « Top 100 » des responsables de l'entreprise aurait été invité à une « Fight Club demo » au Steve Jobs Theater de Cupertino, la première règle du Fight Club étant qu'il est interdit de parler du Fight Club. Ce serait la cinquième présentation du genre depuis 2018.À l'époque, c'était Jony Ive qui aurait donné le premier avant-goût de ce futur produit aux différents responsables d'Apple. Le New York Times rapporte qu'Apple avait alors diffusé une vidéo dans laquelle un homme, dans un taxi londonien, appelait sa femme à San Francisco et lui permettait de visiter la ville à distance à travers les yeux (ou le casque) de son mari. L'idée aurait alors suscité beaucoup d'enthousiasme. Mais alors que la présentation publique approche — ce serait pour la WWDC en juin — la curiosité initiale laisserait place au doute.

Visuel par le New York Times

Il y a bien sûr la question du prix : avec un ticket d'entrée qui se situerait aux alentours des 3 000 dollars, le casque de réalité mixte d'Apple ne serait pas destiné au grand public et Apple ne compterait en vendre que 500 000 exemplaires sur la première année de commercialisation. C'est 80 fois moins que la première Apple Watch !Il y aussi et surtout la question de l'utilité de l'appareil :, résume une source interne du New York Times. Contrairement à l'iPod ou l'iPhone qui répondaient à un besoin, une vision précise, le développement du casque n'aurait pas été mené avec la même clarté., résume l'analyste Carolina Milanesi pour Creative Strategies.Apple suivrait ainsi le même schéma que pour l'Apple Watch, en lançant une V1 assez peu aboutie et en ajustant sa copie ensuite. On avait déjà eu vent de dissensions internes entre une équipe dirigeante qui souhaitaient un lancement rapide et des ingénieurs qui auraient préféré attendre la mise au point d'une version plus complète. Le New York Times explique qu'il y aurait eu un certain nombre de démissions en cours de route, ainsi que des licenciements face aux avancées jugées insuffisantes de certaines fonctionnalités.Le New York Times nous indique au passage qu'une application signature du casque Reality Pro s'appellerait « Copresence » et qu'elle permettrait de partager un monde réel ou virtuel avec une autre personne. L'approche serait assez différente du nébuleux Metaverse de Facebook : on serait plus proche d'un FaceTime en 3D qu'autre chose.