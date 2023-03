macOS 13.3 est disponible pour tous

Cette mise à jour comprend de nouveaux émojis, des améliorations, des corrections de bogues ainsi que des mises à jour de sécurité pour votre Mac.

• 21 nouveaux émojis comprenant des animaux, des gestes de la main et des objets sont désormais disponibles dans le clavier d’émojis.

• L’option « Supprimer l’arrière-plan » de Freeform isole automatiquement le sujet de votre image.

• L’album Doublons de Photos peut désormais détecter les photos et vidéos en double dans les photothèques partagées iCloud.

• La fonctionnalité « Recherche visuelle » est désormais offerte au Canada.

• La translittération est prise en charge pour les claviers des langues suivantes : gujarati, pendjabi et ourdou.

• De nouveaux types de clavier sont disponibles pour les langues suivantes : chacta, chicacha, akan, haoussa et yoruba.

• Un réglage d’accessibilité permet de réduire automatiquement la luminosité lorsque des lumières clignotantes ou des effets stroboscopiques sont détectés dans une vidéo.

• VoiceOver prend en charge les cartes de l’app Météo.

• Cette version résout un problème qui empêche parfois la prise en compte des gestes effectués sur le pavé tactile.

• Elle corrige un problème susceptible d’empêcher les demandes d’autorisation d’achat d’enfants de s’afficher sur l’appareil de leur parent.

• Elle résout un problème qui pourrait empêcher VoiceOver de répondre après l’utilisation du Finder.

Deux mois après macOS 13.2 puis macOS 13.2.1 qui avait apporté quelques correctifs intermédiaires, c'est au tour de macOS 13.3 d'être mis à la disposition du grand public par Apple ce soir avec quelques nouveautés relativement mineures. Notez qu'il y a également une mise à jour numérotée 16.4 pour le système interne de l'écran Studio Display dont les nouveautés ne sont pas connues.Pour ce qui est de macOS 13.3, il y a notamment l'ajout de 21 nouveaux emojis , une fonctionnalité d'isolation d'objets pour le détourage dans l'application Freeform, la détection des doublons dans la bibliothèque partagée d'iCloud, la prise en charge de la translittération pour les claviers Gujarati, Punjabi et Urdu, la prise en charge des claviers Choctaw, Chickasaw, Akan, Hausa et Yoruba, un nouveau réglage d'accessibilité pour réduire automatiquement la luminosité des vidéos si elles présentent des flashes ou effets stroboscopiques, ou encore la prise en charge de VoiceOver dans l'application Météo. Il y a enfin diverses corrections de bugs, dont celui du partage de fichiers SMB Voici la liste des évolutions communiquée par Apple :Pour télécharger et installer macOS 13.3, rendez-vous dans les Réglages > Mise à jour de logiciels. Notez que macOS 11.7.5 et macOS 12.6.4 sont également lancés pour corriger des failles sur les systèmes incompatibles avec macOS 13.