Apple Watch : watchOS 9.4 est disponible

Dans la foulée de la sortie de iOS 16.4 et de macOS 13.3 , Apple a également lancé une mise à jour du système de l'Apple Watch ce soir : deux mois après watchOS 9.3 , vous pouvez aujourd'hui installer watchOS 9.4. Les nouveautés sont assez limitées. Dans ses notes de version, Apple ne cite en effet que trois changements plutôt mineurs : les alarmes de réveil ne peuvent plus être éteintes en posant sa main sur l'écran afin d'éviter les annulations accidentelles durant le sommeil, le suivi de cycle menstruel arrive en Moldavie et en Ukraine, et l'historique de fibrillation auriculaire débarque en Colombie, Malaisie, Moldavie, Thaïlande et Ukraine.watchOS 9.4 apporte également des corrections de bugs, une recalibration de la batterie de l'Apple Watch Series 6 de 44 mm, et la pleine compatibilité avec les autres mises à jour lancées ce soir comme la prise en charge des nouveaux emojis Pour installer watchOS 9.4, rendez-vous dans l'application Apple Watch de votre iPhone. Attention, la montre doit disposer d'au moins 50% de batterie et être placée sur son chargeur à proximité de l'iPhone pour que la mise à jour puisse être lancée.