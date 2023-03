tvOS 16.4 et HomePod 16.4 sont disponibles

Mise à jour 28 mars 2023 à 9:05 :

Dans un document de support, on apprend que tvOS 16.4 ajoute une option d'accessibilité qui permet d’obscurcir automatiquement les contenus vidéo lorsque des flashs ou des effets stroboscopiques sont détectés, comme sur iOS 16.4.

Apple vient de lancer une mise à jour logicielle de l'Apple TV et du HomePod : tvOS 16.4 et la version 16.4 du système interne du HomePod sont disponibles ce soir. Comme souvent avec les nouvelles versions de tvOS, on ne sait pas trop ce qu'il y a de nouveau puisque Apple ne communique pas dessus. La seule évolution connue concerne la mise en place d'un nouveau modèle de langage pour Siri sur l'Apple TV ; c'est a priori un simple test pour le moment, celui-ci n'étant utilisé que pour faire... des blagues.La mise à jour assure en tout cas une pleine compatibilité avec les récentes évolutions de iOS 16.4, watchOS 9.4 et macOS 13.3. Pour installer tvOS 16.4 sur votre Apple TV, vous pouvez déclencher l'installation manuelle de cette nouvelle version dans l'application Réglages > Système > Mises à jour logicielles > Mettre à jour les logiciels. Pour la mise à jour du HomePod, rendez-vous dans les réglages de votre domicile dans l'application Maison sur votre iPhone ou iPad.