iPhone 14 : le SOS d'urgence lancé dans six nouveaux pays

La fonctionnalité de SOS d'urgence par satellite de l'iPhone 14 a été étendue à six nouveaux pays hier soir, a annoncé Apple par voie de communiqué de presse dans les pays concernés. Il s'agit de l'Autriche, la Belgique, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas ainsi que le Portugal. La fonctionnalité était déjà disponible aux États-Unis et au Canada depuis son lancement le 15 novembre dernier, puis un premier élargissement avait concerné la France ainsi que l'Allemagne, l'Irlande et le Royaume-Uni le 13 décembre 2022.

La fonctionnalité en italien

La fonctionnalité reste gratuite dans ces six nouveaux pays dans les deux ans suivant l'achat de l'iPhone 14 — Apple n'a pas encore annoncé quelle serait la tarification ensuite. Vous pouvez obtenir toutes les informations nécessaires sur le fonctionnement du SOS par satellite sur cette page . Attention, l'installation d'iOS 16.4 sorti hier soir est indispensable pour la bonne prise en charge de ces six nouveaux pays.