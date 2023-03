Apple a racheté WaveOne, spécialiste de la compression de vidéos

Apple a récemment racheté la startup californienne WaveOne, nous apprend TechCrunch . Basée à Mountain View, l'entreprise avait développé une technologie de compression de vidéos faisant appel à l'intelligence artificielle. Bien qu'Apple n'ait pas confirmé l'acquisition, le chef des ventes et cofondateur Bob Stankosh avait annoncé le rachat de WaveOne sur LinkedIn le mois dernier :La technologie de compression développée par WaveOne consiste essentiellement à analyser le contenu des vidéos pour détecter quels sont les éléments les plus importants. Ainsi, l'algorithme peut appliquer un niveau de compression différent selon les zones. Sur l'image ci-dessous par exemple, l'algorithme va conserver un haut niveau de détail sur le texte et les visages et pousser la compression un peu plus loin sur les feuilles qui ne nécessitent pas forcément d'être aussi détaillées.On peut aisément comprendre pourquoi cette technologie a séduit Apple : WaveOne affirmant que son algorithme de compression peut diviser le poids d'une vidéo par deux sans qu'il y ait un recul de qualité particulièrement visible par l'utilisateur final (ou à l'inverse améliorer la qualité perçue sans augmentation de poids), c'est un outil qui pourrait être précieux pour accompagner la montée en puissance de son service de streaming Apple TV+ dans les prochaines années ainsi que la qualité des visioconférences de FaceTime, notamment dans les situations de débits contraints.