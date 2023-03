Apple sortira bien certains de ses films au cinéma

SYNOPSIS

Dans les années 1920, plusieurs membres de la tribu native amérindienne des Osages dans le comté d'Osage en Oklahoma sont assassinés après avoir trouvé du pétrole sur leurs terres. Le FBI mène l'enquête.

Parmi les grosses productions d'Apple TV+ prévues pour cette année, il y a le film. Réalisé par un certain Martin Scorsese et avec un casting cinq étoiles (Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons, Brendan Fraser, etc), le long-métrage aurait un budget de 200 millions de dollars. On sait qu'Apple a une stratégie sur le long terme pour Apple TV+ qui ne sera sans doute pas rentable avant plusieurs années, mais les responsables du service ont peut-être trouvé la martingale magique pour leurs films les plus susceptibles de rencontrer le succès : leur offrir une sortie au cinéma exclusive avant la sortie sur Apple TV+.L'idée avait fait l'objet de rumeurs , et elle vient d'être confirmée par Apple dans un communiqué de presse : le filmaura droit à une sortie mondiale au cinéma le vendredi 6 octobre en partenariat avec Paramount Pictures, deux semaines avant le lancement sur Apple TV+ le 20 octobre.La période d'exclusivité du cinéma reste très courte pour ce film, mais elle devrait permettre de toucher un public qui n'aurait de toutes façons jamais souscrit à Apple TV+ et ainsi engranger des recettes supplémentaires. Apple devrait suivre la même stratégie pour d'autres productions cette année, notamment avecde Matthew Vaughn etde Ridley Scott, et pourquoi pas ajuster la période d'exclusivité en fonction de la réaction du public.Reste à voir comment les équipes d'Apple TV+ vont gérer le cas de la France, où la nouvelle chronologie des médias impose aux plateformes de streaming par abonnement un délai de 17 mois avant de pouvoir diffuser un film qui a eu droit à une sortie en salle. Apple va-t-elle défavoriser sa propre plateforme afin de privilégier les revenus du cinéma, ou au contraire se passer des revenus du cinéma pour ne pas pénaliser sa plateforme ?