Premières bêtas pour iOS 16.5, macOS 13.4, tvOS 16.5 et watchOS 9.5

Pas de répit pour les développeurs de Cupertino. À peine la grosse vague de mises à jour passées avec la sortie ce lundi de iOS 16.4 tvOS 16.4 et watchOS 9.4 , les premières versions bêtas des mises à jour suivantes ont été envoyées aux développeurs hier soir. Il s'agit sans surprise de iOS 16.5, macOS 13.4, tvOS 16.5 et watchOS 9.5 qui entrent donc dans un nouveau cycle de développement qui devrait nous mener jusqu'au mois de mai.L'heure n'est semble-t-il plus trop aux nouveautés : la WWDC 2023 approche — elle devrait se tenir début juin — et avec elle la présentation officielle des nouveautés de iOS 17, macOS 14, tvOS 17 et watchOS 10. On ne repère ainsi pas de changement particulier au premier abord : 9To5Mac a remarqué qu'il est désormais possible de demander à Siri d'enregistrer une vidéo de l'écran sur iOS 16.5, mais nos tentatives en français ont fait chou blanc sur cette toute première bêta.