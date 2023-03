Apple Pay Later lancé aux États-Unis

Apple Pay Later avait été présenté en juin dernier , lors de la WWDC, Apple promettant alors une disponibilité à l'automne. Finalement, c'est avec beaucoup de retard que ce service qui permet de régler en quatre fois sans frais a finalement été lancé hier soir aux États-Unis au lendemain de l'arrivée d'iOS 16.4 qui est requis pour sa prise en charge. Étonnamment, Apple affirme qu'il s'agit d'une pré-version avec des invitations qui seront envoyéesà des utilisateurs éligibles, l'accès libre à la fonctionnalité étant prévueApple Pay Later fonctionne en ligne, chez les e-commerçants et au sein des applications, partout là où Apple Pay est accepté. Cette option qui permet d'étaler le paiement sur six semaines est totalement gratuite, sans frais et sans intérêts. Tout le monde ne pourra pas en profiter : Apple devrait prendre en compte le, une note utilisée par les banques américaines pour calculer la capacité d'un client à rembourser ses dettes, pour déterminer l'éligibilité. Pour le moment, Apple n'a pas évoqué de lancement à l'international.