Même éteint, l'iPhone 15 Pro aurait des boutons haptiques fonctionnels

Comment l'iPhone 15 Pro va-t-il gérer ses nouveaux boutons , qui ne seront plus mécaniques mais fourniront un simple retour haptique pour simuler la sensation de clic ? Selon une source anonyme de MacRumors qui avait déjà vu juste par le passé, Apple intégrerait une toute nouvelle puce de très basse consommation chargée de continuer à faire fonctionner les boutons lorsque l'iPhone est éteint. Cette puce hériterait également de la gestion du mode Express des cartes de transport ou du réseau Localiser, qui reposent aujourd'hui sur le processeur principal.Même éteint, l'iPhone 15 Pro continuerait donc de détecter les pressions de l'utilisateur sur le bouton de volume unifié (qui serait d'ailleurs capable de fonctionner avec des glissements de doigts plutôt que des pressions) ainsi que sur le bouton d'allumage et le nouveau « bouton d'action » remplaçant le commutateur de sonnerie , qui pourrait proposer des actions personnalisables comme sur l'Apple Watch Ultra. Ces boutons seraient également capables de détecter plusieurs niveaux de pression : appuyer plus fort pourrait par exemple permettre de modifier le volume plus vite.

(lire : iPhone 15 Pro : un bouton pour remplacer le commutateur de sonnerie)

La seule grande différence avec la version mécanique, outre la fiabilité et l'étanchéité accrues, serait que les boutons pourraient ne pas offrir de retour haptique lorsque l'iPhone est éteint : c'est un réglage logiciel qui serait toujours en test et qui pourrait dépendre du niveau de batterie. Reste une inconnue et pas des moindres : s'ils sont bien capacitifs comme le suggère la source de MacRumors, ces boutons pourront-ils fonctionner avec des gants, des doigts mouillés ou à travers le plastique d'une coque de protection ?