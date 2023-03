La WWDC 2023 se tiendra du 5 au 9 juin

Apple vient d'annoncer les dates de l'édition 2023 de sa: ce sera du lundi 5 au jeudi 9 juin. Comme pour les deux dernières éditions, cette WWDC 2023 sera intégralement diffusée en ligne mais une journée inaugurale sera organisée à Apple Park pour certains développeurs et étudiants : on devrait donc avoir du public dans l'auditorium du Steve Jobs Theater pour le traditionnelinaugural.Comme toujours, la WWDC sera un événement consacré aux développeurs avec de nombreuses sessions de travail et des annonces qui tourneront principalement autour des plateformes logicielles. Apple devrait ainsi présenter les différentes nouveautés d'iOS 17, de macOS 14, de tvOS 17 et de watchOS 10. On pourrait également avoir des nouvelles du projet Apple Silicon avec le très attendu Mac Pro et peut-être le MacBook Air M3 , et Apple pourrait enfin présenter son fameux casque de réalité virtuelle et augmentée , avec la plateforme logicielle qui devra alors être prise en main par les développeurs.