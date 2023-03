Un zoom périscopique peu coûteux, mais réservé à l'iPhone 15 Pro Max

Cette année, Apple devrait pour la première fois utiliser un zoom périscopique au sein de sa gamme d'iPhone. Selon les sources de l'analyste Ming-Chi Kuo , Largan devrait être le seul fournisseur pour les lentilles et le prisme nécessaires à ce nouveau téléobjectif. Comme à son habitude, Apple aurait négocié dur pour obtenir le meilleur tarif possible pour ce nouveau module : il ne lui coûterait que 4 dollars ! Pourtant, l'iPhone 15 Pro classique (6,1") n'y aurait pas droit : il serait l'exclusivité du grand iPhone 15 Pro Max (6,7") selon de nombreuses rumeurs confirmées par Ming-Chi Kuo.

Visuel par MacRumors

Un zoom périscopique a la particularité d'utiliser un prisme pour rediriger la lumière verticalement au sein du smartphone : il n'y a ainsi plus de contrainte de profondeur et il est alors possible d'offrir des niveaux de zoom bien plus importants. Aujourd'hui de 3x sur l'iPhone 14 Pro actuel, le zoom de l'iPhone 15 Pro Max pourrait atteindre 5x ou 6x selon Ming-Chi Kuo.Le coût n'étant visiblement pas un problème, deux pistes peuvent expliquer cette exclusivité du grand modèle : la capacité de production de Largan qui pourrait être trop limitée, ou la place plus limitée dans le châssis plus compact de l'iPhone 15 Pro de 6,1". Il est évidemment aussi possible qu'Apple y voit un intérêt commercial, le grand modèle étant vendu plus cher : Ming-Chi Kuo a déjà prévenu que la situation ne changerait probablement pas avec l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max l'année prochaine.