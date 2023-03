La production du casque Reality Pro d'Apple retardée une nouvelle fois

La mise en production du casque de réalité virtuelle et augmentée d'Apple qui pourrait s'appeler Reality Pro aurait une nouvelle fois été retardée, selon les sources de Ming-Chi Kuo . L'analyste affirme qu'elle aurait été repoussée d'un à deux mois et qu'elle ne débuterait ainsi pas avant la fin du troisième trimestre. Conséquence, Apple ne produirait plus que 200 000 à 300 000 unités cette année, au lieu des 500 000 initialement prévues.

Rendu par David Lewis et Hyperware

Apple ne serait pas particulièrement optimiste quant à la réaction du marché suite à l'annonce de ce casque : l'idée serait de recréer « un moment iPhone » comme en 2007 avec la mémorable présentation de Steve Jobs , mais avec une catégorie de produits bien moins populaire, un tarif prohibitif (qui pourrait tourner autour des 3 000 dollars) pour le grand public et d'importants compromis matériels pour la première version du casque.Ming-Chi Kuo doute ainsi d'une présentation à la WWDC le 5 juin . Ce serait cependant une rampe de lancement idéale : c'est un événement consacré aux développeurs et quelques mois ne seront pas de trop pour que ces derniers puissent prendre en main cette nouvelle plateforme logicielle et que de premières applications tierces soient disponibles à la sortie du casque en fin d'année.