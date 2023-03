Pages, Numbers et Keynote passent la treizième

Pages 13 sur Mac

• Exportez et envoyez une copie de votre document dans un autre format directement depuis le menu Partager.

• Les modèles pour les rapports, les notes, les lettres et les CV incluent désormais du texte de paramètre fictif contenant des instructions.

• Comprend des améliorations et des correctifs pour le publipostage et les activités de collaboration.



Pages 13 sur iOS

• Survoler l’écran avec l’Apple Pencil permet de facilement naviguer, écrire, dessiner et illustrer avec plus de précision sur les modèles d’iPad pris en charge.

• Exportez et envoyez une copie de votre document dans un autre format directement depuis le menu Partager.

• Les modèles pour les rapports, les notes, les lettres et les CV incluent désormais du texte de paramètre fictif contenant des instructions.

• Comprend des améliorations et des correctifs pour le publipostage et les activités de collaboration.



Numbers 13 sur Mac

• Exportez et envoyez une copie de votre feuille de calcul dans un autre format directement depuis le menu Partager.

• Amélioration des performances pour les feuilles de calcul volumineuses sur les ordinateurs Mac dotés d’une puce Apple.

• Comprend des améliorations et des correctifs pour les activités de collaboration.



Numbers 13 sur iOS

• Survoler l’écran avec l’Apple Pencil permet de facilement naviguer, écrire, dessiner et illustrer avec plus de précision sur les modèles d’iPad pris en charge.

• Exportez et envoyez une copie de votre feuille de calcul dans un autre format directement depuis le menu Partager.

• Comprend des améliorations et des correctifs pour les activités de collaboration.



Keynote 13 sur Mac

• Exportez et envoyez une copie de votre présentation dans un autre format directement depuis le menu Partager.

• Comprend des améliorations et des correctifs pour les activités de collaboration.

• La consultation des présentations Keynote Live est désormais uniquement prise en charge dans les navigateurs web.



Keynote 13 sur iOS

• Survoler l’écran avec l’Apple Pencil permet de facilement naviguer, écrire, dessiner et illustrer avec plus de précision sur les modèles d’iPad pris en charge.

• Exportez et envoyez une copie de votre présentation dans un autre format directement depuis le menu Partager.

• Comprend des améliorations et des correctifs pour les activités de collaboration.

• La consultation des présentations Keynote Live est désormais uniquement prise en charge dans les navigateurs web.

Apple a hier soir lancé une mise à jour de sa suite bureautique iWork avec les logiciels Pages, Numbers et Keynote qui sont passés en version 13 sur le Mac ainsi que sur iOS. Au menu, quelques petites améliorations et nouvelles fonctionnalités mineures ici et là, et la prise en charge du survol de l'Apple Pencil sur l'iPad Pro avec puce M2.Vous pouvez retrouver ces six mises à jour sur l'App Store du Mac, accessible par le biais du menu Pomme. Sur iOS ou iPadOS, rendez-vous sur l'App Store puis cliquez sur votre compte en haut à droite de l'écran, puis faites défiler la page pour voir les mises à jour disponibles.