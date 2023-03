iPhone 15 Pro : les boutons bien fonctionnels avec coques et gants

Il y a deux jours, une source du site MacRumors nous donnait quelques détails sur le fonctionnement des boutons du futurs iPhone 15 Pro : statiques et capacitifs, ils seraient couplés à une nouvelle puce de très basse consommation qui continuerait à être active lorsque le téléphone est éteint, avec de nouveaux Taptic Engines pour fournir une petite vibration simulant la sensation de clic. Les boutons seraient également capables de gérer plusieurs niveaux de pression, et il serait possible de glisser le doigt sur le bouton de volume unifié pour baisser ou augmenter le volume.

Visuel par MacRumors

Basculer d'un bouton mécanique à une technologie capacitive, comme le bouton d'accueil de l'iPhone 5s à l'iPhone 8, permet d'accroitre la fiabilité et l'étanchéité des boutons. En revanche, cela peut mal fonctionner lorsque l'utilisateur porte des gants, lorsqu'il y a une coque de protection ou lorsque les doigts sont mouillés. Selon la même source de MacRumors , Apple aurait prévu un réglage pour la sensibilité des boutons afin que chacun y trouve son compte : avec un réglage permissif, les boutons devraient bien rester fonctionnels à travers une coque ou des gants. Si cela se confirme, cette transition technique devrait donc être totalement transparente pour l'utilisateur.