Des changements notables d'interface avec watchOS 10 ?

La prochaine mise à jour majeure du système d'exploitation de l'Apple Watch devrait apporter, affirme le journaliste Mark Gurman sur Bloomberg . Après plusieurs années d'évolutions très mineures sur ce poste, Apple fêterait donc le passage à watchOS 10 avec des évolutions plus marquées que d'habitude, ce qui contrebalancerait le peu d'évolutions matérielles prévues cette année.Mark Gurman n'est pas en mesure de donner plus de détails, sinon qu'il s'agira d'une mise à jour plus ambitieuse qu'iOS 17 pour l'iPhone qui devrait apporter quelques nouveautés attendues de longue date (dont on ne connaît pas la teneur à ce stade) mais pas aussi majeures que l'année dernière. La présentation de watchOS 10, tout comme celles d'iOS 17, macOS 14 et tvOS 17, aura lieu à la WWDC 2023 le 5 juin prochain