ProMotion : un écran 120 Hz sur l'iPhone 17 classique en 2025 ?

La technologie ProMotion, mise en place sur l'iPhone 13 Pro il y a deux ans, repose sur un écran LTPO capable de supporter un taux de rafraichissement variable, à la fois capable de descendre à 10 Hz en cas d'affichage fixe pour économiser de l'énergie et de monter à 120 Hz pour afficher des animations plus fluides. Selon les sources de l'analyste Ross Young , c'est en 2025 avec la génération d'iPhone 17 qu'Apple généralisera l'usage d'écrans LTPO : la technologie ProMotion se retrouverait alors sur tous les nouveaux modèles.C'est d'ailleurs aussi en 2025 (avec un an de retard sur le calendrier initial) qu'Apple devrait parvenir à cacher les principaux capteurs de Face ID sous l'écran de l'iPhone : seule la webcam serait encore visible et la Dynamic Island prendrait alors la forme d'un simple poinçon circulaire. À ce propos, c'est bien cette année avec l'iPhone 15 que la Dynamic Island doit être généralisée à tous les modèles : c'est le début de la fin pour l'encoche qui avait été inaugurée par l'iPhone X.