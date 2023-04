MacBook Pro : pas d'écran OLED avant 2026 ?

Le MacBook Pro n'aurait pas droit à son premier écran OLED avant 2026, affirme aujourd'hui Ross Young . L'analyste cite un article de Reuters dans lequel on apprend que Samsung va dépenser un peu plus de 3 milliards de dollars dans une usine située à Asan, en Corée du Sud, avec une ligne de production de dalles OLED de taille intermédiaire qui sera opérationnelle en 2026. Ces dalles seront destinées aux tablettes et aux ordinateurs, avec on l'imagine un soin tout particulier à la bonne gestion des interfaces fixes pour éviter le phénomène de rémanence bien connu avec cette technologie.

L'écran Mini-LED du MacBook Pro actuel

Ce n'est ainsi pas le MacBook Pro qui serait le premier Mac à intégrer un écran OLED. Toujours selon Ross Young , il s'agirait du MacBook Air qui pourrait basculer dès 2024 — une information confirmée par Ming-Chi Kuo — avec un écran qui serait étonnamment légèrement plus petit, avec une diagonale de 13,4" au lieu de 13,6" sur le modèle M2 actuel. Les deux iPad Pro pourraient également passer à l'OLED dès l'année prochaine , cette fois avec des écrans plus grands de 11,1" et 13" au lieu de 11" et 12,9" aujourd'hui.