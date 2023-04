iOS 17 abandonnerait du monde en route, dont l'iPhone X

Certains appareils aujourd'hui compatibles avec iOS 16 ne seraient plus pris en charge par iOS 17, selon une source jugée fiable du site MacRumors . Du côté de l'iPhone, Apple abandonnerait la prise en charge de l'iPhone 8, de l'iPhone 8 Plus et de l'iPhone X, tous les trois équipés de la puce Apple A11 et lancés en 2017. Du côté des tablettes, l'iPad 5 et la première génération d'iPad Pro 9,7" et 12,9", qui sont équipées de puces Apple A9 et A9X, n'auraient pas droit à iPadOS 17.

Visuel par MacRumors

Mise à jour 5 avril 2023 à 13:11 :

Une autre bonne source de MacRumors affirme au contraire qu'iOS 17 sera compatible avec les mêmes appareils qu'iOS 16. À suivre...

L'année dernière, iOS 16 avait abandonné l'iPhone SE de première génération ainsi que l'iPhone 6s, l'iPhone 7 et l'iPod touch, alors qu'iPadOS 16 laissait tomber l'iPad Air 2 et l'iPad mini 4. Bien qu'ils ne puissent recevoir la toute dernière version d'iOS et d'iPadOS, ces appareils continuent de recevoir régulièrement des mises à jour de sécurité et ce sera bien sûr le cas pour les appareils incompatibles avec iOS 17 et iPadOS 17. La présentation des nouveautés de cette future mise à jour majeure du système d'exploitation mobile d'Apple aura lieu le 5 juin à l'occasion de la WWDC 2023