Apple va forcer la mise à jour d'appareils restés sur de vieux systèmes

Apple devrait bientôt forcer les utilisateurs restés sur d'anciennes versions du système d'exploitation de leurs différents appareils à installer des mises à jour plus récentes. Selon les informations de Stella Fudge sur Twitter, la mesure sera mise en place début mai et consistera à l'arrêt pur et simple du fonctionnement de ses différents services à l'exception d'iCloud pour les appareils restés sur iOS 11 à 11.2.6, macOS 10.13 à 10.13.3, watchOS 4 à 4.2.3 et tvOS 11 à 11.2.6.Apple a déjà publié une page d'assistance sur laquelle il est expliqué quoi faire, précisant que l’App Store, Siri et Plans seront concernés. Si vous possédez un appareil resté sur une de ces sous-versions (ou si c'est le cas de vos proches), il est donc conseillé de le mettre à jour à la version ou sous-version compatible la plus récente pour continuer à l'utiliser sans contrainte.