iOS 16.4.1 en approche pour corriger des bugs

Une semaine après la sortie d'iOS 16.4 , Apple préparerait une version 16.4.1 dont la sortie serait très proche, selon une source du site MacRumors . L'objectif serait de corriger rapidement certains bugs très gênants de cette nouvelle version. Il y a notamment des bugs de connexion Wi-Fi avec une perte de signal et un oubli du mot de passe par l'iPhone ou l'iPad, et de multiples problèmes avec la fonctionnalité Continuité (Handoff, copier-coller universel, etc.).

Visual par MacRumors

Depuis quelques jours, Apple rencontre également d'important problèmes avec son application Météo qui ne fonctionne tout simplement plus chez certains de nombreux utilisateurs. Apple a en revanche indiqué que le bug se situe du côté de ses serveurs ; les utilisateurs de systèmes plus anciens étant également touchés, il y a peu de chances que l'arrivée d'iOS 16.4.1 résolve la situation.