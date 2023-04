Apple diffusera bien ses films au cinéma en France

Le filmde Ridley Scott sortira dans les salles de cinéma françaises le 22 novembre 2023 par le biais de Sony Pictures. Comme pouravec Paramount Pictures, Apple s'associe à des distributeurs pour la diffusion mondiale de certains de ses longs-métrages qui auront donc droit à une sortie au cinéma avec quelques semaines d'avance sur Apple TV+. La période d'exclusivité des cinémas sera de seulement deux semaines pour, mais celle den'a pas encore été précisée.

Image officielle diffusée par Apple

La sortie de certains films d'Apple TV+ au cinéma devrait apporter une plus grande visibilité aux grosses productions d'Apple, et surtout entraîner d'importantes recettes supplémentaires alors que le service de streaming d'Apple reste encore largement déficitaire. Pour la France, c'est cependant un choix qui pourrait avoir des conséquences fâcheuses sur la fidélité à Apple TV+ car Apple est soumise à la chronologie des médias sur ses propres films.En France, la chronologie des médias impose en effet un délai de 17 mois pour la diffusion sur un service de streaming par abonnement d'un film préalablement sorti en salle.ne sera ainsi pas disponible sur la version française d'Apple TV+ avant le printemps 2025. On imagine qu'Apple sera tentée de négocier avec le ministère de la Culture, mais c'est loin d'être gagné d'avance. Et entre temps, les plateformes illégales s'en donneront à coeur joie.