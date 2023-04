iOS 16.4.1 corrige des bugs de Siri et d'emojis

Il est assez inhabituel qu'Apple lance des mises à jour logicielles un vendredi soir : iOS 16.4.1 est disponible en cette fin de semaine pour corriger des bugs apparus avec iOS 16.4 . Apple en cite deux : une indisponibilité de l'emoji de mains qui poussent d'un côté ou de l'autre dans différentes couleurs de peau, et un problème qui conduisait Siri à ne plus répondre aux commandes. Des comblements de failles sont également au programme.Il est possible que cette mise à jour s'attaque à d'autres problèmes, comme les bugs de connexion Wi-Fi ou les problèmes avec la fonctionnalité Continuité , mais ce n'est en tout cas pas précisé. Comme d'habitude, vous trouverez iOS 16.4.1 dans l'application Réglages > Général > Mise à jour logicielle.