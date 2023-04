macOS 13.3.1 apporte deux petits correctifs

Les développeurs d'Apple avaient deux petites mises à jour à lancer avant de pouvoir partir en week-end : pour accompagner iOS 16.4.1 également sorti ce soir, Apple a lancé macOS 13.3.1 du côté du Mac. Il y a deux correctifs pour des bugs apparus avec macOS 13.3 à la fin du mois de mars : Apple cite une indisponibilité de l'emoji de mains qui poussent d'un côté ou de l'autre dans différentes couleurs de peau, et surtout un dysfonctionnement du déverrouillage automatique du Mac avec l'Apple Watch. La mise à jour apporte également des comblements de failles.Il est possible que cette mise à jour apporte d'autres correctifs, par exemple pour les problèmes de la fonction Continuité , mais ce n'est pas précisé. Pour télécharger et installer macOS 13.3.1, rendez-vous dans les Réglages > Mise à jour de logiciels.