Apple met à jour ses anciens systèmes pour Mac, iPad et iPhone

Quelques jours après la sortie d'iOS 16.4.1 et de macOS 13.3.1 qui apportaient quelques corrections de bugs et surtout des comblements de failles, Apple a hier soir lancé des mises à jour équivalentes pour combler les mêmes failles aussi présentes sur ses anciens systèmes : il y a iOS 15.7.5 du côté de l'iPhone et de l'iPad, et macOS 12.6.5 ainsi que macOS 11.7.6 du côté du Mac.Ces mises à jour ne contiennent aucune nouveauté en dehors de corrections de failles pouvant permettre à un site web malveillant d'exécuter du code à l'insu de l'utilisateur. Apple indiquant avoir eu vent d'utilisations de ces failles par des pirates, l'installation de ces mises à jour est vivement conseillée pour pouvoir continuer à naviguer en toute sérénité.