L'écran Studio Display Mini-LED avec ProMotion mis au placard ?

Après avoir repoussé son lancement à plusieurs reprises, Apple aurait finalement mis au placard sa version haut de gamme du Studio Display 27", avec technologies Mini-LED et ProMotion. L'analyste Ross Young, spécialiste des écrans, affirme qu'Apple acet écran pour le moment, sans connaître les raisons de ce revirement. Apple aurait bien reçu des dalles 27" destinées à ce moniteur l'année dernière, mais sans que la production ne soit alors lancée.

Écrans Studio Display et Pro Display XDR

Selon Ming-Chi Kuo , il ne faudrait effectivement pas s'attendre à un nouveau Studio Display cette année, mais Apple prévoirait bien un nouveau modèle dont la production de masse débuterait en 2024 ou en début d'année 2025. L'engin disposerait bien d'une dalle Mini-LED pour l'affichage de vrais noirs, et sans doute des 120 Hz de ProMotion. Grâce à certains progrès technologiques, l'écran disposerait également de dalles plus fines autour de la dalle et il serait également plus fin. À ce stade, on ne sait pas si ce modèle remplacerait le Studio Display actuel ou s'il viendrait compléter la gamme à un tarif plus élevé.On attendra maintenant des nouvelles de Mark Gurman, le journaliste de Bloomberg qui avait affirmé en décembre dernier qu'Apple travaillait sur « de multiples nouveaux écrans externes » pour une sortie en 2023. Il a notamment été question d'une mise à jour du Pro Display XDR, l'écran haut de gamme 32" d'Apple qui pourrait gagner en résolution pour accompagner la sortie du futur Mac Pro