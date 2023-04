La production du MacBook Air 15 pouces aurait débuté

La production d'écrans 15 pouces destinés au futur grand modèle de MacBook Air aurait débuté en février et Apple en serait désormais au stade de l'assemblage, selon les sources industrielles de l'analyste Ross Young . Si on se réfère aux délais habituels observés sur ce type de produit, le lancement pourrait avoir lieu dès la fin du mois d'avril ou le début du mois de mai.C'est une observation purement comptable qui ne prend pas en compte l'aspect commercial : il y a peu de chances qu'Apple organise un événement juste avant la WWDC 2023 qui se tiendra le 5 juin, et il semble également peu probable qu'un tel nouveau produit soit dévoilé par communiqué de presse. Ainsi, Apple pourrait décider de patienter jusqu'à début juin même si la commercialisation pourrait avoir lieu un peu plus tôt.À en croire les récentes rumeurs , ce futur MacBook Air 15 pouces serait le premier à recevoir la nouvelle puce Apple M3 gravée à une finesse de 3 nanomètres, ce qui devrait permettre une meilleure autonomie. Le modèle 13,6" serait également mis à jour pour l'occasion, sans doute avec quelques évolutions de routine mais sans changement particulier dans les fonctionnalités ou le design.Si vous comptez vous offrir un MacBook Air, il peut donc être intéressant de patienter quelques semaines jusqu'à l'arrivée des nouveaux modèles, qui pourrait d'ailleurs conduire Apple à réorganiser ses positionnements tarifaires. On ne sait en revanche pas encore si le MacBook Air M2 sera conservé à un tarif inférieur ou si seul le MacBook Air M1 sera maintenu en entrée de gamme. Si vous ne souhaitez ou ne pouvez pas attendre, notez que les modèles actuels sont régulièrement en promotion chez les revendeurs : vous pouvez retrouver tous les meilleurs tarifs sur notre comparateur de prix