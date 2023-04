Finalement, l'iPhone 15 Pro n'aurait pas de boutons capacitifs

L'iPhone 15 Pro n'aurait finalement pas de boutons capacitifs : selon les sources de l'analyste Jeff Pu secondé par Ming-Chi Kuo , Apple aurait rencontré des problèmes techniques impossibles à résoudre aussi près de la mise en production, et aurait donc décidé de revenir à des boutons traditionnels pour son prochain smartphone haut de gamme dont la sortie est attendue pour septembre.Les rumeurs au sujet de ces boutons capacitifs avaient été nombreuses : accompagnés de nouveaux Taptic Engines pour simuler la sensation de clic, ces nouveaux boutons auraient gagné en fiabilité et en étanchéité et un nouveau bouton de volume unifié aurait pu gagner une commande tactile avec la possibilité de glisser le doigt de bas en haut ou inversement.

Rendu par 9To5Mac (lire : L'iPhone 15 Pro se montre en haute qualité)

On ne sait pas si ce revirement conduira Apple à revenir à deux boutons de volumes séparés, ou si un simple système de bascule permettra de conserver le design unifié (et pourquoi pas la commande tactile). Ce changement de dernière minute ne devrait en tout cas pas perturber la mise en place d'un nouveau bouton d'action personnalisable à la place du commutateur de sonnerie qui devrait bien disparaître cette année.