macOS 13.4 simplifiera à son tour l'installation des bêtas

Apple a hier soir distribué une nouvelle version bêta de macOS 13.4 aux développeurs, deux semaines après la première mouture . Cette nouvelle version apporte le même changement dans la gestion des versions bêtas qui avait été apporté à iOS 16.4 le mois dernier : plutôt que d'utiliser des profils à télécharger et installer, macOS 13.4 vérifie automatiquement à quel(s) programme(s) l'identifiant Apple de l'utilisateur est inscrit pour proposer les bêtas correspondantes. À noter qu'il est bien possible de spécifier un identifiant différent pour les bêtas, une option qui sera pertinente pour les usages en entreprise.La même évolution a été apportée à l'Apple Watch sur la seconde version bêta de watchOS 9.5 sortie hier soir. Les deux futures mises à jour devraient être finalisées et mises à la disposition du grand public dans le courant du mois de mai.