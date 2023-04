Encore un nouveau firmware pour les différents AirPods

Trois mois après le lancement du firmware 5B59 , Apple a hier soir mis en ligne une nouvelle version du logiciel interne des AirPods, cette fois numérotée 5E133. Elle se destine aux AirPods 2 et 3, aux AirPods Pro 1 et 2 ainsi qu'au casque AirPods Max. Fidèle à sa mauvaise habitude, Apple ne précise malheureusement pas quelles sont les évolutions apportées par cette mise à jour.Soulignons également qu'il n'est toujours pas possible de déclencher manuellement la mise à jour des AirPods : elles s'appliquent automatiquement lorsque les écouteurs sont en charge dans leur boîtier ou lorsque le casque est connecté à un appareil iOS, mais il faut parfois patienter plusieurs jours pour que l'installation se déclenche. Vous pouvez consulter la version du firmware de vos AirPods dans l'application Réglages : cliquez sur Général > Informations > AirPods de [...].