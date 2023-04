Quelques rumeurs sur les nouveautés d'iOS 17

Quelles seront les nouveautés d'iOS 17 ? Les rumeurs ont été assez vagues ces derniers mois mais une petite musique résonne régulièrement : cette mise à jour serait un peu moins ambitieuse que d'habitude , ou en tout cas plus focalisée sur les raffinements et les améliorations de stabilité et de performance. Il n'y aurait ainsi pas de nouveauté aussi majeure que la refonte de l'écran verrouillé de l'iPhone avec iOS 16 l'année dernière, mais il y aurait tout de même de quoi inciter le grand public à mettre à jour ses appareils.Selon une source du site MacRumors qui avait déjà indiqué la semaine dernière qu'iOS 17 apporterait une refonte du centre de contrôle , cette mise à jour améliorerait fortement le système de recherche de l'iPhone et de l'iPad. La Dynamic Island, qui doit être généralisée à l'ensemble de la gamme d'iPhone 15 cette année, gagnerait aussi en fonctionnalités. La source cite pêle-mêle de nouveaux widgets interactifs (qui seraient en test mais pas encore définitivement validés), de nouveaux réglages d'accessibilité pour personnaliser l'interface de l'iPhone (il pourrait s'agir du Custom Accessibility Mode déjà repéré sur iOS 16.2), de nouveaux réglages pour les notifications et l'écran toujours activé, de nouveaux modes de Concentration, des améliorations pour CarKey et Cartes, des mises à jour pour les applications Appareil photo et Santé, ou encore de nouveaux frameworks ARKit en amont de l'arrivée du casque de réalité mixte d'Apple

Visuel par MacRumors

La source ajoute que les rumeurs indiquant qu'iOS 17 laisserait tomber la compatibilité avec l'iPhone 8 et l'iPhone X seraient erronées. La présentation officielle d'iOS 17 et d'iPadOS 17 aura lieu à la WWDC 2023 le 5 juin prochain. Les systèmes entreront alors dans un cycle de versions bêtas qui durera tout l'été, et l'arrivée des versions finales destinées au grand public est attendue comme chaque année pour septembre.