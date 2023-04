Le prochain iPhone SE, entre 2024 et 2025

L'iPhone SE de troisième génération actuel a été dévoilé en mars 2022 et il intègre des composants qui tiennent encore bien la route, avec la puce Apple A15 comme sur l'iPhone 13. En revanche, le design commence à franchement dater : il reprend le châssis de l'iPhone 8 de 2017, avec d'importantes marges autour de l'écran rectangulaire et le bouton d'accueil avec Touch ID qui a été abandonné depuis longtemps sur les modèles plus haut de gamme.Les rumeurs au sujet du futur iPhone SE de quatrième génération courent depuis plus d'un an . Elles ont été contradictoires mais ont toutes fait état d'un changement de design. D'abord avec un châssis d'iPhone XR ou d'iPhone 11 — un projet qui aurait été abandonné — puis plus récemment avec celui beaucoup plus moderne de l'iPhone 14. L'analyste Ming-Chi Kuo évoquait en février un lancement dans le courant de l'année prochaine

Chose rare, Ming-Chi Kuo a publié un long tweet dans lequel il explique s'être trompé : Apple aurait bien créé des prototypes réutilisant le châssis de l'iPhone 14, mais uniquement dans le but de tester son futur modem 5G maison qui pourrait être lancé en 2025. Il ne s'agirait donc pas de l'iPhone SE de quatrième génération, dont il n'a a priori aucune nouvelle à ce stade.

Aujourd'hui, c'est au tour de l'analyste Jeff Pu, cité par MacRumors , de remettre un franc dans le nourrain. Oui, un iPhone SE de quatrième génération serait bien dans les tuyaux et oui, il embarquerait bien le tout premier modem 5G conçu directement par Apple . En revanche, la commercialisation pourrait glisser à 2025, après la sortie de l'iPhone 16. Avec autant d'avance, impossible de départager Ming-Chi Kuo et Jeff Pu : le calendrier n'est d'ailleurs peut-être pas encore définitivement fixé à Cupertino. Il semble en revanche acquis que l'attente sera encore longue.