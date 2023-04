Batteries : Apple utilisera 100% de cobalt recyclé d'ici 2025

Apple continue de prendre des initiatives pour réduire son impact sur l'environnement, et veut le faire savoir : dans un communiqué de presse , on apprend que l'entreprise se fixe un objectif de 100% de cobalt recyclé pour ses batteries d'ici 2025. En 2022, un quart du cobalt utilisé avait été recyclé, contre 13% l'année précédente. À la même échéance, les terres rares utilisées dans les aimants, l'or des cartes logiques ou encore l'étain à soudure seront intégralement issus du recyclage. Apple profite de l'occasion pour annoncer avoir progressé sur l'usage de matériaux recyclés en 2022, avec deux tiers pour l'aluminium, presque trois quarts pour les terres rares, et plus de 95% pour le tungsten.

Le robot Daisy d'Apple

, a déclaré Lisa Jackson, Vice-Présidente d'Apple en charge de l'environnement et des initiatives sociales. Annoncé en 2020 , ce projet passe par de multiples mesures : il y a bien sûr les technologies de recyclage mais aussi les techniques de conception des produits et de leurs emballages, l'amélioration des processus et chaînes de production ou encore l'utilisation d'énergie renouvelable.Pour faire comprendre qu'elle s'attache à tous les maillons de la chaîne, Apple donne l'exemple d'un nouveau système mis en place pour ses partenaires en charge du recyclage et donc du démontage de certains de ses produits comme les MacBooks ou les iPads : un projecteur diffuse en temps réel la marche à suivre sur les tables utilisées par les techniciens afin de gagner en efficacité.