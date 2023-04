Les ventes de Macs seraient à la peine en ce début d'année

Après les fortes ventes entraînées par l'épidémie de Covid-19, l'heure est au retour sur terre pour les fabricants d'ordinateurs. Un surplus d'achats à un moment précis entraîne mécaniquement une cyclicité du renouvellement : avec un parc informatique en moyenne plus jeune que d'habitude, l'industrie peine à soutenir les ventes en ce début d'année 2023. Selon une étude du cabinet Gartner , le marché du PC serait en recul de 30% sur le premier trimestre (par rapport au même trimestre en 2022). Le Mac observerait une chute encore plus importante que la moyenne, avec 34,2% de ventes en moins qu'un an plus tôt.Chez IDC , on arrive à la même conclusion même si les chiffres diffèrent quelque peu. Selon cette autre étude, le marché aurait chuté de 29% sur le premier trimestre, et Apple se prendrait un gadin monumental à -40,5% !Pour les trois derniers mois de 2022, Apple avait déjà publié des résultats en net recul (-29%) par rapport à l'année précédente, mais il y avait une explication conjoncturelle avec l'absence inhabituelle de nouveaux Macs sur ce trimestre. Finalement présentés en janvier, les nouveaux Mac mini et MacBook Pro devraient donner un coup de pouce aux ventes au trimestre suivant, dont les résultats seront dévoilés par Apple le 4 mai. Si les chiffres sont aussi mauvais que Gartner et IDC le craignent, il n'y aura alors plus d'excuse.