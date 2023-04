iOS 17 : Siri pourrait rejoindre la Dynamic Island

Siri is such an obvious thing that should pop out of the island… pic.twitter.com/RWgNnHYBrY — Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) September 18, 2022

Un an après son lancement, la Dynamic Island et ses animations sur fond noir autour des capteurs frontaux de l'iPhone 14 Pro devrait être étendue à l'ensemble de la gamme d'iPhone 15 en septembre prochain. Pour accompagner la démocratisation de ce nouvel élément à la fois matériel et logiciel, Apple devrait élargir les fonctionnalités qui en tirent parti avec iOS 17. Selon une source du site MacRumors qui a déjà partagé de multiples détails sur certaines nouveautés d'iOS 17 , Apple testerait notamment l'intégration de Siri à la Dynamic Island. De nouvelles applications non spécifiées devraient également la prendre en charge.Aujourd'hui, Siri s'affiche sous la forme d'une sphère sur le bas de l'écran, les résultats apparaissant ensuite au-dessus de celle-ci. Avec la Dynamic Island, Siri se retrouverait donc sur le haut de l'iPhone comme sur l'animation ci-dessus créée par Parker Ortolani . Outre l'évolution esthétique, on peut imaginer qu'Apple en profite pour créer de nouvelles interactions plus complexes avec les autres applications tirant déjà parti de la Dynamic Island. La présentation des nouveautés d'iOS 17 aura lieu le 5 juin à l'occasion de la WWDC 2023