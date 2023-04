Ce à quoi les boutons de l'iPhone 15 Pro auraient dû ressembler

L'iPhone 15 Pro ne devrait finalement pas être équipé de boutons capacitifs comme initialement prévu, Apple ayant vraisemblablement rencontré des problèmes techniques trop peu de temps avant la mise en production. Selon le fuiteur Unknownz21 , Apple se serait rabattue sur un design traditionnel avec deux boutons mécaniques bien distincts pour le volume. En revanche, pas question de faire revenir le commutateur de sonnerie : il serait toujours remplacé par un bouton d'action personnalisable, mais mécanique et non capacitif.

Le design initialement prévu

Le même Unknownz21 avait en tout cas bien fait parler ses sources industrielles : il nous propose, en collaboration avec MacRumors , des rendus très précis de ce à quoi ce nouveau système de boutons aurait dû ressembler. D'un seul tenant, le bouton de volume unifié aurait disposé d'une petite rainure pour aider l'utilisateur à distinguer ses deux parties à l'aveugle.Si Apple a de la suite dans les idées, et c'est généralement le cas, ce ne sera que partie remise et on devrait retrouver ce design, peut-être amélioré entre temps, sur l'iPhone 16 Pro l'année prochaine. Couplés avec de nouveaux Taptic Engines pour émettre de petites vibrations simulant la sensation de clic, ces nouveaux boutons devraient permettre de gagner en fiabilité et en étanchéité, tout en offrant une prise en charge tactile sur le long bouton de volume qui pourrait ouvrir la porte à de nouveaux types d'interactions.