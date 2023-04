Apple TV+ s'associe avec Canal+ !

C'est un accord de tout premier plan que vient d'annoncer le président du groupe Canal+ : à partir du 20 avril, tous les abonnés à Canal+ auront accès aux programmes d'Apple TV+ sans surcoût ou abonnement supplémentaire. C'est, se réjouit Maxime Saada dont l'entreprise revendique près de 5 millions d'abonnés.Dans un communiqué de presse , Apple a confirmé la bonne nouvelle :, a déclaré Eddy Cue, Vice-Président senior des services et logiciels internet. Les détails du contrat entre les deux entreprises n'ont pas été dévoilés, mais Eddy Cue affirme dans Variety queCe n'est pas la première fois qu'Apple collabore avec Canal+. En 2018, un précédent accord avait permis aux abonnés de choisir entre le traditionnel décodeur et le boîtier Apple TV pour accéder aux contenus du groupe français. Ce nouveau rapprochement devrait permettre à Apple d'accroitre considérablement la visibilité de ses programmes en France mais aussi dans une poignée d'autres pays : Variety nous apprend que l'accord porte aussi sur la Suisse, la Tchéquie et la Slovaquie. Eddy Cue ferme pour l'instant la porte à des accords de ce type dans d'autres pays :